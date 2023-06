Centenario dell’Aeronautica militare e 60° anniversario del Centro Rai Napoli: la banda si esibisce alla Scarlatti

Mercoledì 13 giugno alle ore 20 nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare e del 60° Anniversario del Centro di Produzione Rai di Napoli, la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare si esibirà in un concerto presso l’Auditorium “Domenico Scarlatti” di Napoli in Via Guglielmo Marconi, 9.

Alla serata è prevista la partecipazione del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, di autorità civili e militari, ed una numerosa rappresentanza di allievi. A fare gli onori di casa sarà il Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Dott. Antonio Parlati, unitamente al Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali.

La Banda Musicale, diretta dal Maestro Pantaleo Cammarano, eseguirà i seguenti brani:

Marcia d’ordinanza 1,5’

G. Puccini, La tregenda dall’opera le Villi

A. Cece, Intermezzo Drammatico

P. Mascagni, Sinfonia dall’opera Le maschere

M. Peeters, Charles Chaplin – selection for concert band

R. Carosone, Carosone story

E. Di Capua – G.Capurro, O sole mio

E. Shore, The lord of the rings – The fellowship of the ring

D. Modugno – F. Migliacci Nel blu dipinto di blu

M. Novaro – G. Mameli, Il canto degli italiani 1,5’

Per l’occasione presso il “foyer” dell’Auditorium sarà allestita una mostra fotografica congiunta che permetterà agli ospiti di rivivere il percorso evolutivo compiuto dall’Aeronautica Militare nel suo primo secolo di vita e dal Centro Produzione, dalla sua fondazione ai giorni nostri.

Il concerto potrà essere rivisto dal 14 giugno su Rai Play.