Centenario di Rocco Petrone, Luigi Carrino (DAC/CTNA): Space Economy occasione di sviluppo per territori, filiere e PMI

In occasione della Cerimonia del Centenario di Rocco Petrone e della Conferenza nazionale ‘Da Rocco Petrone alla Space Economy’, Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania e Coordinatore del Comitato dei Distretti Aerospaziali Italiani, interverrà alla sessione del 15 giugno, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata a Potenza, dedicata al ruolo di Regioni, Distretti aerospaziali, opportunità cross-industry e partenariati pubblico-privati nel percorso verso gli Stati Generali della Space Economy.

“La memoria di Rocco Petrone — sottolinea Carrino — non è soltanto il ricordo di una straordinaria figura della storia spaziale mondiale. È anche un richiamo attualissimo alla necessità di valorizzare talenti, tecnologie e territori. La Space Economy può diventare una grande occasione di sviluppo per il Paese solo se saprà coinvolgere le filiere produttive, le PMI, le università, i centri di ricerca e i sistemi regionali dell’innovazione”.

Secondo Carrino, i Distretti aerospaziali italiani possono svolgere un ruolo decisivo nel tradurre le strategie nazionali in progettualità territoriali concrete, favorendo il dialogo tra grandi imprese, piccole e medie imprese, ricerca e istituzioni. In questa prospettiva, il contributo dei Distretti potrà articolarsi lungo alcune direttrici prioritarie: mappatura delle competenze territoriali, sviluppo di progetti dimostratori cross-industry, formazione avanzata, coinvolgimento strutturato delle PMI e valorizzazione del Mezzogiorno come componente strategica della competitività nazionale.

“La sfida — conclude Carrino — è costruire una Space Economy diffusa, competitiva, sostenibile e socialmente utile. Onorare Rocco Petrone significa guardare alla sua esperienza non solo come a una pagina gloriosa del passato, ma come a un incoraggiamento concreto a costruire futuro nei territori”.

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