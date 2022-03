Centinaia di bimbi uccisi dai bombardamenti in Ucraina, altri in Russia sono fermati e schedati dalla polizia

Irrompono in una scuola primaria di Mosca i servizi segreti. I bambini terrorizzati si abbracciano gli uni agli altri per proteggersi. Qualcuno – un insegnante o un bidello – ha denunciato la presenza di ingenui disegni, poi sequestrati, che condannano la guerra e invocano la pace. I bimbi, considerati disfattisti, vengono portati al commissariato per essere interrogati e i genitori schedati. I poliziotti cercano di scoprire chi li ha catechizzati. Non capiscono che a quell’età, da qualsiasi genia si nasce, si difende la vita. Poi crescendo molti purtroppo diventano guerrafondai.

40° di latitudine Nord, e 14° di longitudine Est sono le coordinate suggerite a Putin per bombardare Napoli

Che mattacchioni quegli ultrà veronesi, che insistono nel loro volgare razzismo persino in un momento tragico come quello che stiamo attraversando. Un tempo auspicavano l’eruzione di Etna e Vesuvio, adesso l’intervento militare russo. Hanno esposto striscioni di un tale cattivo gusto, alla vigilia dell’incontro di domenica con i partenopei, per rinfacciarci che nonostante il disprezzo continuiamo a votare per loro. Noi terroni, seppure creduloni, sappiamo come si cacherebbero sotto quegli ultrà se dopo avere distrutto l’Ucraina l’aggressione russa si allargasse in Europa.

Quando muore un giornalista è come se si spegnesse lo sguardo di milioni di persone sulle miserie sul mondo

Era americano, per caso. Un giornalista non ha nazionalità. Poteva essere un italiano e magari patriota. A ucciderlo è stato un cecchino a un check Point russo, mentre osservava da vicino il passaggio di profughi. Era disarmato. Non faceva male a nessuno. Ma guardava e riferiva ai suoi lettori. Era, quindi, più pericoloso di un nemico Adesso che non c’è più, non vediamo né sappiamo. È come se si fosse spento il riflettore sul massacro degli innocenti, cui, così, hanno spento la voce. Le invocazioni denunciano il sopruso, che fa più male al prestigio e all’onore di un popolo.

Nemico non è quello che si vede. Non mi convince la lentezza dell’invasione, né l’esagerata crudeltà dei russi

Potevano bombardare gli obiettivi militari. Mirano, invece, alle case e agli ospedali. Perché uccidere la povera gente e non consentire corridoi umanitari? Neppure gli ostacoli che l’armata russa sta incontrando convincono. Bastavano pochi giorni per invadere l’Ucraina. Ma, dopo diverse settimane non riescono nemmeno a entrare a Kiev. Come mai la Cina non si dissocia dall’inutile guerra? Perché Putin vuole passare alla storia come uno criminale e vedere i suoi 600 miliardi di dollari congelati nelle banche USA? Non c’è per caso un progetto più vasto e malefico che ci sfugge?

C’è troppo astio tra la società e le potenze occidentali e quelle orientali. Bisogna coinvolgere i paesi non allineati

La rivalità ormai è tale da non consentire più il dialogo tra Russia e USA. Per evitare una guerra nucleare che la sensibilità di Ken Follet evoca in “Per niente al mondo”, il suo ultimo romanzo., dovremmo coinvolgere soggetti diversi. L’Ucraina non c’entra. È solo un pretesto per misurarsi. La diplomazia non è in grado di mediare. Debbono intervenire i paesi asiatici emergenti, quelli dell’Africa e del ricco Medio Oriente. Solo loro oggi hanno il potere di dire: “Basta giocare alla guerra, uomini bianchi. Fermatevi subito. State mettendo in pericolo le sorti del mondo”.

Erano partiti in machina per il viaggio di nozze, sono tornati dopo 22 anni con 4 figli e percorso 362mila km

Sembra una storia d’altri tempi capitata a Magellano o a Marco Polo. Invece, è la fantastica esperienza vissuta da una coppia argentina su una vecchia auto del 1928. Ogni volta che nasceva un’erede la modificavano. Herman Zapp oggi ha 53 anni, Candelaria 51. Pampa è nata in Alaska 19 anni fa, Tenue in Canada 16 anni. Plamal in Cina 16 e Wallaby in Australia 12. Si sono mantenuti scrivendo articoli e per vari giornali. Si sono imbattuti in epidemie e anche guerre. Hanno visitato 122 paesi dei cinque continenti. L’umanità è meravigliosa e vale la pena conoscerla.

Ora basta sbandierare sanzioni che intralciano il lavoro della diplomazia. Non si può mediare e minacciare

Purtroppo in questi anni di relazioni con la società occidentale nessuno è riuscito a far capire a Putin che godere della vita è più piacevole del potere. È vero che comandare è meglio che copulare, ma corre voce che possegga 600 miliardi di dollari di cui ormai non potrà più disporre. Adesso, approfittando dei collegamenti instaurati con la via della seta, si deve cercare di inculcare questo sano principio alla Cina, non minacciare i governanti di sanzioni. Forse si dovrebbe coinvolgere Berlusconi che, scartato giustamente per il Quirinale, per queste missioni è grande.