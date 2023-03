Centinaia di linci saranno uccise in Svezia

(Adnkronos) – La Svezia ha rilasciato licenze per l’abbattimento di un totale di 201 linci, più del doppio rispetto agli ultimi anni. L’abbattimento programmato è sproporzionato rispetto a qualsiasi pericolo per il bestiame o per le persone, affermano infatti gli ambientalisti e gli attivisti, che chiedono all’UE di intervenire contro la Svezia per violazione delle leggi ambientali. Il mese scorso uno studio ha avvertito che la popolazione di linci in Europa potrebbe crollare, se non si compiono sforzi immediati per proteggere questi animali.