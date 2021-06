Cento idee (e 100 milioni) per l’Albergo dei Poveri, Carfagna e Franceschini in diretta web

“Cento idee per l’Albergo dei Poveri” è una consultazione, pubblica e aperta a tutti, per raccogliere idee sulla destinazione di Palazzo Fuga, l’ex Real Albergo dei Poveri di Napoli. L’iniziativa è promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Giovedì 1° luglio alle ore 17 i due rappresentanti del governo apriranno un dibattito in diretta web con associazioni, esperti, amministratori, cittadini. Chiunque lo vorrà, potrà iscriversi entro le ore 12 di mercoledì 30 giugno e intervenire all’iniziativa (qui la scheda per l’iscrizione).

Chi invece preferisce inviare la propria proposta per iscritto, potrà farlo dall’1 al 7 luglio utilizzando l’apposito spazio che sarà attivato sul sito del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.

Al termine della consultazione, le proposte saranno esaminate, raggruppate per tema e costituiranno un elemento di riferimento per le scelte progettuali legate alla riqualificazione della più grande infrastruttura sociale storica italiana.

Il “Capitolo Sud” del Pnrr assegna alla rinascita dell’Albergo dei Poveri 100 milioni di euro. L’inserimento dell’opera nel Piano garantisce la ristrutturazione entro il 2026, dopo trent’anni di tentativi inefficaci: è uno dei progetti di maggior valore simbolico attivati nel Mezzogiorno, sia per l’enorme valore architettonico del Palazzo settecentesco sia per la vocazione sociale e culturale che può farne il cantiere-icona della rinascita del Sud.