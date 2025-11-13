Centri Albania, Meloni: lavorano per bloccarli ma andiamo avanti

Roma, 13 nov. (askanews) – Con il protocollo Italia-Albania sull’immigrazione è stato messo in campo “un meccanismo innovativo. Non tutti hanno compreso la validità di questo modello, in molti hanno lavorato per bloccarlo ma siamo determinati ad andare avanti perché cambia il paradigma della gestione dei fenomeni migratori”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice inter governativo Italia Albania.

“Abbiamo fatto discutere in questi due anni per il nostro protocollo con l’Albania. Ma ringrazio Rama, il governo e l’intero popolo albanese. È un accordo di grande respiro europeo perché traduce in atti concreti la consapevolezza che la migrazione è un fenomeno europeo e va affrontato con cooperazione tra stati Ue e stati extra Ue”, ha aggiunto.