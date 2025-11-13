Centri Albania, Schlein: non funzionano, Meloni ne risponda

Roma, 13 nov. (askanews) – “L’Albania non è colpa mia, dice Meloni. Dice che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ognuno tranne lei, perché la colpa del fatto che hanno fallito, e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro rimasti vuoti è della presidente del Consiglio che, ogni tanto, dopo tre anni che governa, potrebbe prendersi delle responsabilità”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un evento.

Ha ricordato la leader Pd: “Aveva detto funzioneranno e la realtà è che ancora adesso non funzionano. Anzi. Hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni vuote, hanno impegnato lì esponenti delle forze dell’ordine quando in tutta Italia le forze dell’ordine hanno problemi di organico per fare propaganda inutile sulla pelle delle persone più fragili”.

Ha concluso la Schlein: “Non serviva un genio per leggere le norme europee e quelle nazionali. La sentenza della Corte europea aveva già chiarito che questi centri non avrebbero funzionato perché contrastano col diritto europeo. Quando l’abbiamo detto ci hanno attaccato. Semplicemente bastava leggere quelle sentenze. Si prendesse mezza responsabilità Giorgia Meloni. Perché al governo c’è lei”.