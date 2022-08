Centri che si dicono capaci di “curare” l’omosessualità, insorge il Ministero della salute: Non è una malattia

Il Ministero della salute vietnamita ha inviato un documento a tutta la rete del sistema sanitario, sia nazionale che locale, chiedendo di rettificare gli annunci dei centri che si dichiarano capaci di “curare” l’omosessualità, in quanto l’omosessualità non è una malattia e quindi la sua “cura” non ha fondamento alcuno. Il documento si è reso necessario a seguito di svariate denunce della comunità LGTB per esami medici e trattamenti forzati. Tolta dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nel 1974 e cancellata dall’elenco dei disturbi mentali dell’Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, l’omosessualità soffre ancora di uno stigma che deve essere rimosso rapidamente. “Un approccio equo, rispettoso dei generi, non discriminatorio e non stigmatizzante deve essere applicato quando si forniscono servizi medici a persone gay, bisessuali e transgender, e non è permesso alcun tipo di trattamento forzoso o coercitivo nei loro confronti” si legge nel documento inviato dal Ministero della salute, che invita comunque a fornire supporto psicologico, ove necessario, tramite professionisti specializzati in identità di genere. Il documento, accessibile pubblicamente tramite i siti web dei dipartimenti sanitari locali, è stato accolto con favore per la sua posizione progressista, dalla comunità LGBT vietnamita. Come riportato da Vietnam News, Luong The Huy, un conosciuto attivista LGBT, ha affermato che il documento è “come l’ombra fresca dell’albero più grande del villaggio, che protegge la dignità di tutte le persone, solo quanto basta per lasciare che la luce della conoscenza raggiunga i recessi oscuri dei pregiudizi e dei preconcetti”. In Vietnam l’omosessualità è legale. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è criminalizzato, ma non ancora completamente legalizzato.