Centri commerciali in ripresa, le vendite vanno meglio anche dell’epoca pre-Covid

I centri commerciali italiani registrano vendite in crescita del 3,7 per cento nei primi 9 mesi del 2023 rispetto al 2022 e del 2,3 per cento rispetto al 2019; aumentano nel periodo anche gli accesi che sono il 6,7 per cento in più del 2022. Lo rileva un’indagine di CNCC ed EY basata sui dati dell’Osservatorio CNCC, a cui partecipano oltre 300 strutture. I numeri relativi al trimestre luglio-settembre, si legge, “mostrano buoni risultati del fatturato nei mesi di luglio e agosto, mentre si assiste ad un’inversione di tendenza nel mese di settembre (meno 2,8 per cento rispetto al 2019), a causa delle alte temperature che hanno impattato in particolare il settore dell’abbigliamento”.