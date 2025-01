Centristi, riformisti e cattolici: nuova corrente nel Pd? Formisano non esclude colpi di scena in Campania

Le due iniziative tenutesi a Milano ed Orvieto il 18 gennaio scorso rappresentano un passo importante per la nascita di una nuova corrente interna al Partito democratico.

In Campania, da diverso tempo, ne parla il senatore Aniello Formisano che in più appuntamenti con i media ha anticipato la visione di una federazione dell’area cattolica centrista riformista, sottolineando la figura di Paolo Ciani, riferimento della Comunità di Sant’Egidio, come leader di un raggruppamento virtuoso per il recupero dell’elettorato per il Partito Democratico.

L’ex ministro Del Rio, presente a Milano, nega la nascita di una nuova corrente ma battezza tale movimento come “una sorgente di pensiero”, sebbene i contrasti con Renzi si fanno già sentire.

Il dato politico è la necessità di una riaffermazione del ruolo dei cattolici democratici all’interno del Partito democratico e a benedire l’operazione c’è anche l’ex premier Romano Prodi che interviene ai due eventi: “Cattolici siano sale e lievito di ogni partito”.

Tra i leader candidati è attesissimo anche Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale afferma di non essere interessato alla formazione di partiti ma alla ricerca di elettori.

Alle stesse conclusioni giunge il senatore Formisano che analizza ciò che accade in Campania col governo De Luca senza escludere colpi di scena.