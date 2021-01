Centro democratico, ecco i nuovi vertici campani

Centro democratico rinnova la sua squadra nelle province campane. Su proposta del commissario regionale del partito, Raimondo Pasquino, il segretario nazionale, Margherita Rebuffoni, ha provveduto alla nomina di Antonino Zappala’ a coordinatore provinciale ad Avellino, di Antonio Puzio a coordinatore provinciale a Benevento e di Leonardo Claps a Salerno. Altra novita’ riguarda la provincia di Caserta dove e’ lo stesso Raimondo Pasquino ad assumere l’incarico di commissario provinciale. “Dopo l’ottimo exploit alle recenti elezioni regionali e la nomina del nostro capogruppo e consigliere regionale Giovanni Mensorio coordinatore del partito a Napoli – spiega in una nota Rebuffoni – andiamo a rafforzare ulteriormente il partito in tutte le province campane. Un grazie sentito da parte mia e del presidente nazionale Bruno Tabacci al professor Raimondo Pasquino per il grande lavoro che sta svolgendo, cosi’ come meritano un ringraziamento non formale ma sostanziale i coordinatori provinciali uscenti Giuseppe Riccio, Giuseppe Solimene e Giuseppe Puzio per gli importanti risultati conseguiti in questi anni per il partito e per i loro concittadini”.