Centro Dorso, si apre la nuova sede. La Classe dirigente e il Mezzogiorno, lezione di Lucio D’Alessandro

Venerdì 15 settembre si terrà un’iniziativa pubblica per l’inaugurazione della nuova sede del Centro Dorso presso la Casina del principe, in c.so Umberto I, ad Avellino. Dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali e l’introduzione del presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino, Lucio D’Alessandro, Rettore dell’Università “Suor Orsola Benincasa” terrà una lectio magistralis sul tema “La classe dirigente e il Mezzogiorno”, alla quale prenderanno parte anche i partecipanti alla Summer school.

Al termine della lezione si terrà la consueta maratona di lettura estiva, giunta alla IX edizione, dedicata quest’anno alla figura di Guido Dorso, ripercorrendo i momenti più significativi della sua opera e della sua attività. Brani scelti delle sue opere e del suo carteggio saranno letti da collaboratori volontari, giovani, rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale, religioso, dell’informazione.

Nell’ambito della Summer school 2023 sul tema “Classe dirigente e sviluppo”, la II sessione proseguirà in diretta sul sito www.centrodorso.it e sulla pagina Facebook del Dorso, il 21 settembre alle ore 17,30, con la lezione di Antonio Funiciello, autore del volume Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti, Rizzoli, 2023.