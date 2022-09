Centro Dorso, venerdì 9 la Maratona di lettura. Protagonista la scrittrice Arcangela Todaro-Faranda

Venerdì 9 settembre 2022, alle ore 18, il Centro Dorso ripropone il tradizionale appuntamento con la Maratona di lettura, quest’anno di nuovo in presenza. Giunta alla VIII edizione, l’iniziativa questa volta proporrà ai giovani e all’opinione pubblica la lettura collettiva di Via Seminario, 19, di Arcangela Todaro-Faranda (Av, Mephite, 2003), racconto postumo della scrittrice (Palermo, 1906-Bologna, 1990), ventiduenne supplente di storia e filosofia al liceo Colletta di Avellino nell’anno scolastico 1928-29. Luogo della narrazione è una delle strade più antiche del centro storico di Avellino, dove, negli anni del fascismo, “si consumano esistenze modeste ma cariche di vivida umanità. Intrecci di storie e di volti si susseguono in una narrazione accurata, densa di invenzioni linguistiche”.I brani scelti saranno letti da collaboratori volontari, ma anche da rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale, religioso, dell’informazione. L’iniziativa sarà aperta dal presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino.