Centro Ester, partnership con Edenlandia: arriva il bracciale del divertimento

Centro Ester ed Edenlandia insieme per garantire, agli iscritti alla polisportiva di Barra, un divertimento senza limiti. Inizia sotto buoni auspici la partnership fra due marchi storici del tempo libero nella città di Napoli. L’uno impegnato fra sport e sociale l’altro in attività di puro intrattenimento e da sempre sinonimo di divertimento. “Abbiamo stretto un accordo – spiega soddisfatto il presidente del Centro Ester Pasquale Corvino – per garantire vantaggi ai nostri tesserati. Basterà compilare il modulo disponibile nella segreteria di via Giambattista Vela 91 a Barra per avere la possibilità di acquistare il bracciale d’ingresso al Parco di viale Kennedy a Fuorigrotta a soli 25 euro. Il bracciale consentirà di utilizzare illimitatamente tutte le attrazioni del Parco”.

“Edenlandia è il parco di divertimenti della città – spiega Gianluca Vorzillo amministratore unico – ed è per questo che sposiamo assolutamente iniziative del genere. Aprirci a realtà come il Centro Ester e al grande lavoro che fa per il territorio è per noi motivo di vanto, consolidando maggiormente le già esistenti iniziative che facciamo rivolte al sociale. L’Edenlandia, inoltre, ha sempre avuto un legame con le attività ludico sportive vedi anche il progetto futuro dell’area dell’ex cinodromo”.