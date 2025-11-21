Centro Studi Americani, Robert F. Kennedy: simbolo di cent’anni di giustizia

Roma, 21 nov. (askanews) – “Robert F. Kennedy: il simbolo di cent’anni di giustizia”. In occasione dei cento anni dalla nascita di Robert F. Kennedy, il Centro Studi Americani, in collaborazione con RFK Human Rights Italia, ha ospitato la cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo dedicato al senatore statunitense e che riporta un’immagine del fotografo Harry Benson. Il francobollo, che sarà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prodotto dal Poligrafico di Stato (IPZS) e commercializzato da Poste Italiane, celebra la data che segna la nascita di una delle figure più influenti della politica americana del Novecento. La presentazione del francobollo si propone come un momento di incontro tra memoria e futuro, per rendere omaggio a una figura che ha trasformato la politica in un atto di coscienza, e il coraggio in linguaggio di giustizia.

Dopo i saluti, Giuliano Amato, già Presidente Corte Costituzionale, Presidente Onorario Centro Studi Americani ha illustrato la figura di Robert Kennedy; a seguire un videomessaggio di Kerry Kennedy, Presidentessa Onoraria RFK Italia. Intervenuti Donato Tramuto, Vice Presidente RFK Italia; Walter Veltroni; Francesco Di Pede, Primo Tecnologo Istat. Presenteranno il francobollo: Giovanni Machetti, Responsabile funzione Filiatelia Poste Italiane e Federico Moro, Segretario Generale RFK Italia. A moderare l’incontro il Caporedattore Esteri Sky TG24, Liliana Faccioli Pintozzi, in un dialogo che intreccerà riflessione storica e attualità politica.

Figura centrale nella storia dei diritti civili negli Stati Uniti, Robert F. Kennedy dedicò la sua carriera pubblica alla difesa della democrazia e dell’uguaglianza promuovendo un approccio fondato sulla cooperazione e sul rispetto dei diritti umani.

Attiva in Italia dal 2005, RFK Human Rights Italia si ispira ai valori del senatore Kennedy, promuovendo su tutto il territorio nazionale progetti di educazione ai diritti umani nelle scuole, inclusione economica e sociale di migranti e persone in stato di vulnerabilità, progetti di integrazione nelle comunità in cui opera.