Centro studi dedicato all’editore Pietro Golia: in programma l’ultimo libro di Novi e un premio

Domenica 16 dicembre alle ore 11, a Napoli, in via Renovella 11, nei pressi di Piazza Nicola Amore, sarà inaugurato il “Centro studi Pietro Golia”, dedicato all’editore napoletano, fondatore della casa editrice Controcorrente scomparso 2 anni fa. Il Centro studi è un’associazione culturale aperta, formata prevalentemente da liberi professionisti, imprenditori, artigiani, giornalisti, scrittori e persone libere, nata con lo scopo di svolgere attività culturale e fornire strumenti di studio e di analisi al mondo politico, sociale, imprenditoriale ed economico. Il Centro studi darà spazio ai giovani, con uno spazio dedicato all’interno della sede per organizzare serate a tema per pubblici dibattiti, musica e cabaret per far crescere i giovani artisti meridionali. Una corposa e qualificata libreria farà da cornice ai circa 200 metri quadri della sede.

Tra le prime iniziative previste per gennaio 2019 la presentazione del nuovo libro, postumo, del giornalista Emiddio Novi in uscita per Controcorrente, e il “Premio Pietro Golia”, a febbraio 2019 , riservato a 10 personalità meridionali del mondo della cultura, della medicina, della scienza, della ricerca, dell’economia, dell’impresa, dello spettacolo, del giornalismo, della letteratura e dello sport. “Organizzeremo un evento di caratura nazionale ogni mese – hanno annunciato i soci fondatori del Centro Studi – per far decollare dal Centro Storico di Napoli progetti di spessore e qualità soprattutto in ambito culturale”. Nella settimana successiva all’inaugurazione si insedierà un comitato scientifico, oltre ad una giuria di personalità che si occuperà del premio Pietro Golia.