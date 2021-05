Centro Studi Samuel Ullman, a Napoli un nuovo presidio della rinascita culturale

Il desiderio di normalità involve la rinascita intellettuale che a Napoli è sempre vivida necessitando di incontri e coinvolgimenti che non sempre si possono ridurre ad un webinar. L’Ing. Bruno Russo, giornalista del Roma e del Denaro, nonché direttore del quotidiano telematico ‘Corriere Blu’, ha pensato bene di creare un nuovo simposio umano per eventi, dibattiti e condivisione della cultura mediterranea, con particolare riferimento alla diplomazia che in epoca di internazionalizzazione ha una valenza maggiore:

“Ingegnere, quale l’importanza in tempi di covid, di diffondere cultura con un Centro Studi?”:

“L’importanza esiste in tempi di covid e normali, non c’è differenza. L’unica cosa è la mancanza di contatto e convivio che involve i soci del Centro, che non si può ridurre ad un webinar. Oggi si fa poca cultura, tranne che a livello diplomatico, perché vista la complessità dei rapporti tra Stati, risulta essere l’unico anello di congiungimento tra popoli in conflitto.

“Quindi un Centro che ha differenti libertà di pensiero?”:

-“Io credo nella politica come valore e non apprezzo l’antipolitica tuttora imperante, e nel contempo credo che la cultura non abbia colore perché il pensiero politico è cresciuto attraverso degli ideali di opposta veduta che nei libri sono condivisi ma nella realtà non esistono più o non sono accettati; ostacolati da qualunquismo, buonismo e politically correct.

In questo contesto la Diplomazia e l’internazionalizzazione delle imprese detta oggi le linee guida del futuro, con un occhio particolare ai giovani, e con stretto riferimento alla rubrica ‘Vita Consolare’ che conduco all’interno del noto giornale Il Denaro.

“Ma potranno da qui nascere altre opportunità?”:

-Infatti, e proprio per questo, ho fondato il Centro Studi Samuel Ullman e ho continuato a gestire il gruppo Facebook, che si chiama “Essere Giovani” dal nome di uno degli scritti famosi dello stesso Ullman. Un gruppo che ha raggiunto circa 300 membri e che sarà fucina intellettiva per il Centro con un periodico cartaceo, sempre con lo stesso titolo. Ci sarà un Direttore di periodico di grande spessore: il Console Francesco Cossu; già entusiasta e in attesa di partire alla grande.

“Quale è lo spirito di ‘Essere Giovani’ allora?”:

– Samuel Ullman tra le tante cose che lo resero importante, era convinto che la giovinezza è uno spirito che non ha età. Si può essere vecchi a 20 anni e giovani a 80: uno spirito che non è settario rispetto all’anzianità. Io faccio sempre l’esempio dei Rolling Stones che è il gruppo più longevo del rock che ha avuto la capacità di non dividersi mai, e quindi di lasciare le competitività fuori dal lavoro. Suonano ancora anche se i loro volti sono segnati dal tempo e se non fossero musicisti, in Italia li avrebbero chiusi facilmente in una casa di riposo.

“Quindi anche gli argomenti del cartaceo saranno con questo spirito?”:

“Sicuramente e aggiungo anche a titolo gratuito perché non ci sarà quota di iscrizione, che per molti può essere un ostacolo, ma solo una scheda di iscrizione e l’invito tramite la Pagina Facebook del Centro o il Gruppo ‘Essere Giovani’ a partecipare ad eventi e a scrivere per il periodico, selezionando argomenti di cultura generale sempre con la compliance del nostro Direttore Responsabile. Oggi ci si può incontrare poco e con molte limitazioni; quindi cercare di fare un centro importante e degli eventi senza coinvolgere le tasche dei soci sarà una priorità e un nostro vanto. Si può fare bene con poco e anche con nulla, basta avere buona volontà e trovare le persone giuste.

“Quale sarà la realtà dominante del Centro Studi Samuel Ullman?”:

– L’emozione. Ricordo il fremito quando ci sedemmo al fresco estivo per vedere l’atterraggio del primo uomo sulla luna; ricordo l’emozione di molti giovani, quando non esistevano le radio libere, nell’attendere programmi radiofonici come ‘Popoff’ per conoscere i nuovi album in uscita; ricordo quando non si era schiavi dei dibattiti tv e si parlava senza la paura; ricordo quando si cercava di dare risposte e si ragionava con scienziati seri. Oggi serve comunicare a trecentosessanta gradi e assieme per capire dove stiamo e dove conviene andare, senza sterili reminiscenze classiche a senso unico che poi finiscono per essere solo autocelebrative e non fungere da fermento giovane.