Centro Studi Samuel Ulmann, attenzione particolare all’Africa

Il neo costituitosi centro studi Samuel Ullman nel preparare il suo statuto e la programmazione culturale degli eventi, che partiranno dal 6 Ottobre 2021; sottolinea che il direttorato da parte del Console dello Zambia Francesco Cossu del periodico cartaceo del centro ESSERE GIOVANI non è un caso, ma l’esatta corrispondenza delle necessità del pianeta di sopravvivere ed il ritorno culturale sociale e geologico dell’Africa ad essere asse portante del futuro. Il tema centrale si svolge su tre temi fondamentali: la colonizzazione dell’Africa del nord nel primo novecento; la culla della cultura antica Mesopotamia è ancora dietro della zolla africana; la necessità che lo sviluppo dell’Africa non passi in mano a carnefici ma teng l’ha conto che la reale povertà del pianeta non ha i mezzi per muoversi e deve soccombere ad ogni sopruso. La globalizzazione, lo sviluppo di aree emergenti e il nuovo accaparramento di sostanze basilari sono i motori che fanno importante l’Africa ma devono essere controllati per evitare che diventino interesse . Le aree del Sudafrica, del Benin, dello Zambia e del Madagascar rappresentano gli stadi di una economia avanzata che non si completa con l’accapareamento delle risorse ma con una risalita oggettiva dello stato di degrado in cui si vive in molte aree dell’Africa, che coincidono con lo sfruttamento e il lavoro nero, e con l’ignoranza e la degenerazione politica.