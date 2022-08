Centrodestra, Brambilla: Io candidato indipendente in nome battaglie animaliste

“I temi dell’ambientalismo, della transizione ecologica e del benessere degli animali sono sempre più determinanti per il futuro dell’Italia”. Lo afferma in una nota la deputata Michela Vittoria Brambilla, che aggiunge: “Ritengo dunque importante che abbiano un giusto rilievo ed una rappresentanza nella coalizione di centrodestra che si prepara alla sfida del governo del paese. Per tale ragione, in forza del mio noto impegno in questo ambito, ho chiesto a tutti i leader della coalizione di potere avere rappresentanza quale candidato indipendente e di riferimento per il mondo ambientalista e animalista, senza adesioni particolari ad un partito e mettendo a disposizione di tutti la mia esperienza nel rispetto delle posizioni differenti dalla mia”.