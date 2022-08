Centrodestra, centristi verso lista unica: l’Udc approva la relazione di Cesa e dice sì alla sintesi con gli altri moderati

E’ stata approvata all’unanimità, in occasione del Consiglio nazionale dell’Udc, la relazione del segretario nazionale Lorenzo Cesa, focalizzata sulla necessità di trovare una sintesi con gli altri amici di estrazione moderata e centrista del centrodestra. Lo rende noto lo scudo crociato. “Cesa ha espresso apprezzamento sulla disponibilità della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di prendere in considerazione la salvaguardia dell’agibilità politica dell’Udc nella coalizione di centrodestra – si fa sapere – . Il segretario nazionale ha ribadito che insisterà al tavolo nazionale affinché venga posto al centro il criterio territoriale come valore aggiunto al fine di garantire la vittoria del centrodestra che va conquistata sul campo convincendo anche gli astenuti”.