Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Le federazioni o le fusioni fra partiti si sono sempre, e dico sempre, risolte in un fiasco. Perché in politica l’addizione di ceto dirigente è sempre coincisa storicamente con la sottrazione di elettori. Per stare ai tempi più recenti, dice niente l’emorragia elettorale del Pd quando ha sommato Ds e Margherita? Lo stesso Pdl non ha raggiunto il totale dei voti che avevano singolarmente Forza Italia, An e Lega”. Così Osvaldo Napoli di Coraggio Italia.