Centrodestra: Quagliariello, ”Coraggio Italia’ va avanti in sua missione’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non solo non c’è nessun pregiudizio verso forme di aggregazione politica, ma chi come me e tanti amici ha creduto nel ‘modello PdL’ e non si è rassegnato alla riproposizione di modelli ‘privatistici’ senza futuro, lavora da anni controcorrente perché il centrodestra ritrovi la strada per essere idealmente maggioritario oltreché numericamente prevalente. Insomma, la semplificazione degli schieramenti è sempre un obiettivo apprezzabile. Però…”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore di ‘Cambiamo’ e uno dei quattro capi-delegazione del comitato costituente di ‘Coraggio Italia’, il soggetto promosso da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro.