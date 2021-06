Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Sulla Federazione del centrodestra “mi sembra che ci siano consensi da parte di tanti, se non di tutti. Mettersi insieme per aiutare l’Italia e per contare di più in Europa penso sia qualcosa che i cittadini desiderano al cento per cento, magari qualche politico teme di perdere qualcosa”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando da Verona.