Centrodestra, Salvini “Non è il momento di inutili divisioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani in questo momento si aspettano soluzioni e non polemiche e inutili divisioni. Sarebbe cosa buona federare e unire uomini e gruppi per fare proposte comuni”. Così Matteo Salvini a “The Breakfast Club” su Radio Capital torna sul rapporto con Berlusconi e sull’idea di una federazione di Centrodestra. Sui deputati passati da Fi alla Lega: “Continuo a pensare che il vincolo di mandato è cosa buona e giusta ma se qualcuno in questo momento non si sente rappresentato dalla sua parte politica ed è stato eletto grazie anche ai voti della Lega, ne prendo atto e credo che anche per questo servirebbe una federazione nel centrodestra”.

