Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Non parlo di fusioni, annessioni, parlo di una collaborazione sui temi concreti. Una voce sola, ma ciascuno mantiene la sua identità, non è un’operazione partitica per la campagna elettorale, per inventarsi un nuovo simbolo, è una messa in comunione di valori”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora in più’ su Raitre, a proposito della Federazione di centrodestra.