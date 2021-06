Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Nessun timore di svendersi alla Lega” in caso di nascita della federazione di centrodestra e “anche Salvini ha ribadito cento volte che non si tratta di fusione, non pensa affatto di cancellare il suo partito e noi non pensiamo affatto di cancellare il nostro. Ci presenteremo alle elezioni con il nostro simbolo, questo è scontato, non c’è alcun dubbio”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di ‘Agenda’ su Sky Tg 24. (segue)