Centrodestra, Toti: Forza Italia indebolita, ora siamo noi la gamba moderata

“La nostra idea è rafforzare la stessa area di Forza Italia che non è stata presidiata con l’efficacia dovuta”. Così il presidente della Regione Liguria e di Italia al centro, Giovanni Toti, a “Tg1 mattina” su Rai Uno, parlando della futura lista unica dei moderati di centrodestra. “L’unione dei movimenti di centro che sostengono il centrodestra- spiega- nasce per dare forza a quella gamba moderata dell’alleanza che si è via via sfarinata con l’indebolimento di Forza Italia. L’idea è che questa lista possa essere un baluardo a sinistra della coalizione: chi non si riconosce in determinati partiti della coalizione, anziché andare a votare fuori, troverà all’interno del centrodestra una lista che ha i crismi del liberalismo, del popolarismo, della competenza”.