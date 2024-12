Centrodestra,Tajani: nostro compito è allargare suoi confini

Milano, 1 dic. (askanews) – “Il nostro compito è quello di allargare i confini del centro-destra, non tocca a noi andare a cercare i voti di Fratelli d’Italia o della Lega per avere un mezzo punto in più, il nostro compito deve essere quello di chi vuole essere ancora più ambizioso, creare la grande famiglia rassicurante nel nostro paese”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, mentre è in corso l’assemblea nazionale di Noi Moderati.

“Abbiamo dato già dei risultati lavorando insieme, presentandoci spesso insieme o tra le europee ma anche a delle elezioni locali, perché abbiamo un idem sentire” ha aggiunto.

