Centrosinistra, Conte: dialogo su alleanza non per governo a tutti i costi

Roma, 28 mag. (askanews) – Nella “fase costituente” promossa lo scorso anno da Giuseppe Conte all’interno del Movimento 5 stelle la definizione di “forza progressista indipendente” è stata la proposta più votata, “a furor di popolo”: il leader stellato lo ha ricordato durante il suo intervento nella sala Capitolare del Senato alla presentazione del volume “Contro le due destre”.

Questo, ha spiegato l’ex premier, vuol dire che “il Movimento non si farà mai dettare l’azione politica dalla pulsione di governare a tutti i costi”. Quindi “l’alleanza, anche il confronto, il dialogo che stiamo coltivando non sarà mai assunta come fine per arrivare al governo ma come mezzo per definire in anticipo con estrema chiarezza gli obiettivi strategici”.