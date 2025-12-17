Centrosinistra, Conte: non sarò un ostacolo per il progetto

Roma, 17 dic. (askanews) – “Non sarò mai un ostacolo per la costruzione e la vittoria di un progetto progressista. Un progetto che sia ben dettagliato e strutturato, non annacquato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento “Leader, visioni, futuro: il centrosinistra attraverso gli occhi degli italiani” organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom. L’ex premier ha ironizzato sulla tesi che il consenso personale che raccoglie nei sondaggi, nettamente superiore rispetto alle intenzioni di voto in fa va ore del suo partito, sarebbe un problema per l’alleanza col Pd di Elly Schlein: “Se volete mi faccio da parte, così risolviamo… ma io penso di essere una risorsa”.

Secondo Conte, che non ha escluso l’ipotesi di un ricorso alle primarie per l’individuazione del leader della coalizione progressista, “i criteri per scegliere la leadership sono in funzione della vittoria. Per ora stiamo lavorando responsabilmente ai programmi, poi decideremo il candidato più competitivo”, ha concluso.