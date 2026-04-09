Centrosinistra, incontro Schlein-Conte a Montecitorio

Roma, 9 apr. (askanews) – Colloquio a Montecitorio fra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine della chiama dei deputati per il voto di fiducia sulla conversione in legge del decreto Pnrr del Governo. I due leader si sono incontrati casualmente nel corridoio che conduce al Transatlantico e si sono appartati a parlare da soli per diversi minuti. Salutandosi poi con sorrisi, stretta di mano e pacca sulla spalla reciproci.

Sia la segretaria Pd che il presidente M5s sono intervenuti stamani in aula, in replica alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni attaccandola frontalmente su fronti diversi.

Stasera Conte sarà ospite di PiazzaPulita su La7. Sabato mattina sia Pd che M5s hanno aderito con Cgil e diverse associazioni e movimenti al sit in di protesta davanti alla base militare di Sigonella. Lunedì, nella stessa città e alla stessa ora, Schlein riunirà al Nazareno la direzione del Pd mentre Conte al teatro Adriano presenterà il suo nuovo libro “Una nuova primavera”. Appuntamenti in parallelo a Roma alle 16.