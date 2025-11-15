Centrosinistra, Manfredi (Anci): dobbiamo parlare di sicurezza

Roma, 15 nov. (askanews) – Non serve un partito dei sindaci ma “servono dei partiti che ascoltino i sindaci perché noi dobbiamo accorciare la distanza della politica dai problemi concreti di tutti i giorni”. Lo dice Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli e presidente dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), intervistato dalla Stampa di Torino.

In vista dell’incontro di oggi a Bologna di amministratori e sindaci con la segretaria del Pd, Elly Schlein, Manfredi spiega che “il nostro contributo è quello di indurre la politica a parlare dei problemi concreti delle persone. Questo è il compito degli amministratori, spostare l’asse della discussione politica verso la concretezza e le esigenze reali ai cittadini. In più, il fronte progressista deve parlare di sicurezza, noi sindaci stiamo spingendo in questa direzione”.