Centrosinistra, Manfredi: Il campo largo? Napoli dimostra che è possibile

“L’esperienza di Napoli dimostra che si può stare insieme bene. Noi mettiamo questa esperienza a disposizione di tutto il Paese e mi auguro che si parta da questa esperienza per poter lanciare le nuove sfide di cui il campo progressista ha bisogno”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Napoli Pride, rispondendo a una domanda sui rapporti tra il Pd e il M5s per la costituzione del campo largo, all’indomani dell’incontro al Pride Park che ha visto la partecipazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, e del presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Qui abbiamo un progetto e un programma comune – ha sottolineato il sindaco – stiamo governando bene insieme la città con un fronte molto ampio che tiene conto di tutte le sensibilità, che fa sintesi e ha un governo efficace. Quando ci avvicineremo sia alla scadenza delle regionali e poi alle politiche – ha proseguito – questo discorso unitario, questa visione condivisa del futuro delle nostre comunità e del nostro Paese credo che vada messa in campo con sempre maggiore impegno. A volte si dice che Napoli è indietro, invece Napoli ha sempre guardato avanti e ha interpretato i cambiamenti”.