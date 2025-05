Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna.Matera e Taranto al ballottaggio

Roma, 26 mag. (askanews) – Genova e Ravenna al centrosinistra, Taranto e Matera verso il ballottaggio con i progressisti comunque avanti. E’ l’esito, a spoglio delle schede elettorali ancora in corso, della tornata di elezioni amministrative che ha coinvolto quasi due milioni di elettori e ha visto al voto 117 comuni di regioni a statuto ordinario e 9 comuni della Sicilia. L’affluenza al voto è stata del 56,2% in linea con l’ultima tornata elettorale.

Silvia Salis e Alessandro Barattoni vincono già al primo turno rispettivamente a Genova e a Ravenna. Quando a Genova le schede scrutinate – secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo – sono 539 su 653 Salis per il centrosinistra ottiene il 51,57% dei voti contro il 44,16% dei consensi raccolti dal candidato sindaco del centrodestra e vicesindaco reggente uscente, Pietro Piciocchi. Piciocchi ha già telefonato a Salis per complimentarsi per la vittoria al primo turno. A Ravenna con 129 sezioni scrutinate su 164 Alessandro Barattoni per il centrosinistra ottiene il 58,35% dei voti contro il 24,95% di Nicola Grandi sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia e il 6,46% di Alvaro Ancisi sostenuto dalla Lega.

La segretaria del Pd Elly Schlein esulta parlando di “due straordinarie vittorie” con “il Pd che cresce di otto punti rispetto alle ultime elezioni ed è il primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio”. “Uniti si vince” ribadisce Schlein, mentre l’eurodeputato e presidente del partito Stefano Bonaccini, osserva che “con Silvia Salis Genova ritorna a guida centrosinistra dopo parecchi anni, e a Ravenna con Alessandro Barattoni che sfiora il 60%, la dimostrazione che uniti si vince e si può battere la destra”.

A Taranto lo spoglio ufficiale (15 sezioni au 191) è ancora indietro ma sembra confermare le proiezioni Rai e il ballottaggio che è in vista: Pietro Bitetti, sostenuto dal centrosinistra senza il Movimento Cinquestelle è al 37,15% mentre Luca Lazzaro sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati è al terzo posto al 20,79% preceduto da Francesco Tacente, candidato civico ma di area centrodestra al 24,97%.

Anche Matera andrà al ballottaggio tra Roberto Cifarelli alla guida di una coalizione riformista di centrosinistra e Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra. Il Movimento Cinquestelle, come ha annunciato l’ex primo cittadino Domenico Bennardi, non appoggerà nessuno dei due candidati nè farà apparentamenti ma lascerà libera scelta ai propri elettori.