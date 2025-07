Centrosinistra, Renzi: senza tenda riformista si perde

Roma, 5 lug. (askanews) – “Senza di noi, anche solo per un fatto diciamo matematico, si perde. Quindi forse qualcuno sta cambiando idea. Ma non conta questo. Il punto politico è che senza un cantiere, che io chiamo tenda riformista nell’area moderata, riformista, centrista della coalizione, le elezioni si perdono”. Lo ha detto il leader di Italia Viva nel suo intervento di apertura all’Assemblea nazionale del partito in corso a Genova.

“Perché? Perché il Pd di Elly Schlein, lo dico senza alcuna polemica – ha spiegato Renzi -, ha un approccio che non è del Partito Democratico che avevamo noi”, “Elli sta spostando l’impianto originale del Partito Democratico su una piattaforma che io rispetto ma che più a sinistra”. In questo quadro, ha proseguito, “si crea politicamente uno spazio che se non viene colmato da una proposta riformista, se quello spazio non lo occupiamo noi, non è soltanto che lo occupa qualcun altro, sai, passi e tira paralla. No, si perdono le elezioni”.

“Questo – secondo Renzi – è il ragionamento politico che sta alla base della cosiddetta tenda riformista. Poi il tema di chi la interpreta è sì un tema, ma che arriva in un secondo momento”.