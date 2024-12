Centrosinistra, Schlein ad Avs: grazie per afflato unitario

Chianciano Terme, 1 dic. (askanews) – “Siamo qui a ringraziarvi del rapporto leale che abbiamo costruito in questi mesi di lavoro appassionato siamo qui a ringraziare tutta l’alleanza Verdi e Sinistra perché è un rapporto che vogliamo anche noi sempre più stretto, sempre più coordinat,o perché ci ha portato anche recentemente a delle belle vittorie come quella della regione Emilia Romagna”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso del suo intervento dal palco dell’assemblea di Europa Verde in corso a Chianciano Terme.

“Ma vi voglio ringraziare – ha proseguito Schlein – anche per un’altra cosa che non è mai scontata e che è quest’afflato unitario che ci ha non solo tenuti sempre insieme ma ci ha anche permesso di crescere. Io di questo sono convinta perché lo sentiamo nel richiamo delle piazze che abbiamo costruito insieme questa voglia di unità. Non a tutti i costi, l’unità non è un valore a tutti i costi ma lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente, attorno a un programma definito”, ha sottolineato la segretaria del Pd.