Centrosinistra, Schlein: grande programma unitario ascoltando italiani

Roma, 26 mar. (askanews) – Le forze progressiste arriveranno a mettere insieme “un unico grande programma per l’alternativa ma non dobbiamo farlo da soli, tra noi” o rinchiusi “nelle stanze chiuse del gruppo dirigente. Io sentirò i colleghi delle forze progressiste ma anche i comitati civici. Dobbiamo metterci umilmente all’ascolto delle persone”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Piazza Pulita.

Schlein ha ribadito la sua posizione. Prima il programma e poi la leadership: “Ci metteremo d’accordo anche” sul leader. “O si fa l’accordo, come la destra, su chi prende un voto in più alle elezioni o si sceglie un’altra modalità come le primarie, a cui ho dato sempre la mia disponibiltà. Ma non è questa oggi la nostra priorità”. Nell’esito del voto al referendum sulla giustizia “c’era un messaggio a difesa della Costituzione e la richiesta di rispettarla e applicarla. Non chiudiamoci in un dibattito politicista tra noi” altrimenti “tradiamo le aspettative di chi ha votato no”. E’ stato un “messaggio politico che Meloni deve ascoltare uscendo dal Palazzo”.