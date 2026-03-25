Centrosinistra, Schlein: il Pd continuerà ad essere testardamente unitario

Roma, 25 mar. (askanews) – Elly Schlein intende unire le opposizioni continuando “come abbiamo fatto dal primo giorno del mio mandato. Puntando sulle grandi questioni costituzionali che ci uniscono: la battaglia per la salute pubblica, le questioni della scuola, il lavoro dignitoso e le politiche industriali,i diritti”. La segretaria Pd lo ha detto parlando alla stampa estera. “Sono tutte questioni che ci hanno permesso di far crescere in maniera unita e compatta il Pd, ma anche di ricostruire una coalizione progressista”.

Dunque, “continueremo su questa strada testardamente unitaria. Anche perché sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono”.