Centrosinistra, Schlein incontra Salis:”piena fiducia in suo buon lavoro”

Genova , 23 gen. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein, in visita a Genova, ha incontrato la sindaca Elly Schlein dopo aver partecipato in Largo XII Ottobre alla commemorazione per il 47esimo anniversario dell’assassinio dell’operaio e sindacalista Guido Rossa da parte delle Brigate. Dopo l’incontro, che si è svolto in forma privata non in una sede istituzionale, la segretaria dem e la sindaca di Genova sono arrivate insieme a Palazzo Ducale per partecipare al convegno “Democrazia alla prova” organizzato da Luca Borzani e Fabrizio Barca.

“Abbiamo parlato – ha detto Schlein ai cronisti presenti – della piena fiducia per il buon lavoro che stiamo facendo a Genova”.

“Grazie alla segretaria Elly Schlein – ha aggiunto Salis aprendo il convegno dal palco – per essere qui Genova e per l’ottimo lavoro che fa per questa amministrazione. Il vostro apporto sia politico che tecnico a questa amministrazione è fondamentale”.