Ceo Italian Summit & Awards: ecco i 15 migliori capitani d’industria del made in Italy per il 2024

Si è conclusa ieri, all’Hotel Principe di Savoia a Milano, la decima edizione del Ceo Italian Summit & Awards. L’evento, pensato per far incontrare la più grande community italiana dedicata al top management e organizzato da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati, imprenditori, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni, oltre che opinion leader e accademici in ambito economico finanziario, e ha visto in apertura anche un intervento del nuovo Comandante delle “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare. La serata di gala che ha chiuso il Summit è terminata con l’attesissima premiazione dei 15 Capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.

L’iniziativa, supportata da importanti partner come Amref Health Africa – Italia, Daiichi Sankyo Italia, Terrapay, Haribo, Helvetia, iGenius, Intesa, a Kyndryl Company, e GetPica, anche quest’anno ha cercato di mettere a confronto esponenti del top management ed esperti di economia e business a livello nazionale e internazionale, articolando le conversazioni del pomeriggio di lavori su tre filoni fondamentali: rapidità, esattezza e molteplicità. Parole chiave che, oltre a essere, ormai, competenze imprescindibili per i leader di quel presente esteso che chiamiamo futuro, rappresentano anche alcuni dei capisaldi di “Six Memos for the next Millennium”, o “Lezioni Americane” nella sua versione italiana, l’opera di calviniana memoria, a cui la kermesse più attesa dalla community italiana del top management, in questo suo decimo anniversario, ha scelto di ispirarsi e che proprio quest’anno celebra i 40 anni dalla sua ideazione. Tre elementi incarnati perfettamente anche dall’apertura della manifestazione, dedicata a degli ospiti davvero speciali: le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare. Un momento ispirazionale che, grazie all’intervento di Franco Paolo Marocco, Tenente Colonnello e nuovo Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare, ha permesso al gotha del top management italiano di conoscere più da vicino questa realtà e, soprattutto, di comprendere a fondo valori, come tradizione, disciplina, creatività, leadership e lavoro di squadra, capaci di caratterizzare da sempre uno dei simboli del made in Italy nel mondo. Nel corso dell’evento, quindi, è stato presentato, in anteprima, anche l’Outlook economico italiano per il 2025 e 2026 stilato dall’OCSE e proposto al pubblico da, Cyrille Schwellnus, Chief Economist Desk Italia, OECD, che ha dato inizio a una serie di dibattiti, moderate da Roberto Tallei, Vice Capo Redattore di SkyTg24, con la presenza di esperti come Federico Menna, CEO, EIT Digital – European Institute of Innovation and Technology, Romolo Isaia, Head of Lending to Corporates, Italy, Croatia, Malta, Slovenia, European Investment Bank.

I premiati

La giornata di lavori si è conclusa, quindi, con la consegna di un premio speciale dato a Cristina Scocchia, Ceo illycaffè, per la sua Leadership Excellence, osservata in questi dieci anni proprio anche attraverso la sua presenza ai tavoli di lavoro della manifestazione nei differenti ruoli che ha ricoperto. Un percorso di grande crescita personale e professionale che Fiera Milano ha voluto valorizzare in questa occasione, sottolineando l’importanza e l’attenzione per un nuovo modo di fare impresa, sempre più giovane, innovativo e sostenibile. Una cerimonia a cui, come di consueto, sono seguite le premiazioni dei Ceo Italian Awards, co-organizzati da Fiera Milano con Forbes Italia e aperti, in questa occasione, dal keynote speech di Nathan Kiboba, attore, comico, che, per l’occasione, rinnova la sua collaborazione con Amref Health Africa – Italia, Charity Partner dell’iniziativa.

In base alle specifiche categorie, individuate dagli esperti di Forbes, i 15 migliori capitani del made in Italy che negli ultimi 12 mesi si sono distinti per competenze, capacità e risultati sono stati: Zefferino Monini, Ceo, Monini (Sustainability), Giuseppe Pagliara, Ceo, Gruppo Nicolaus – Valtur (Travel), Enrico Romano, Ceo, Nicolis Project (Retail), Cristopher Faroni, Presidente, Gruppo Ini (Healthcare), Stefan Konrad Mendez, Managing Director, Verisure Italia (Crescita), Riccardo Cotarella, Ceo, Chiasso Cotarella (Wine), Andrea Delfini, Ceo, Blastness (Technology), Antonio Marcegaglia, Presidente e Amministratore Delegato Marcegaglia (Industry), Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato, Bmw Italia (Automotive), Beatrice Beleggia, CEO, Bros Manifatture USA Corporation (Luxury), Veronica Squinzi, CEO, Mapei (Corporate happyness), Giorgia Favaro, Ceo, McDonald’s italia (Diversity), Carmela Bazzarelli, CEO, Kraft Heinz Italia (Food), Elisabetta Nonino, Ceo, Nonino Distillatori (Made in Italy), Danila De Stefano, Ceo e Founder, Unobravo (Visionary). A completare la serata, infine, è stato assegnato anche un ultimo premio speciale dedicato alle eccellenze italiane del 2024 e consegnato al Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, nuovo Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare. La Forza Armata, che ha recentemente rafforzato la sua presenza su Milano, trasferendo nel capoluogo lombardo il suo principale Alto Comando operativo, ha voluto dare ulteriore lustro all’evento con la partecipazione rappresentativa del Generale di Brigata Luca Baione, del Comando Prima Regione Aerea.