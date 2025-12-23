Ceolini (Assocalzaturifici): Credito d’imposta per il design, bene la proroga. Rendere stabile la misura

“La proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica rappresenta un segnale positivo di attenzione del Governo verso la filiera della moda e dell’accessorio, una delle componenti più identitarie e strategiche del Made in Italy per valore economico, occupazionale e culturale”. Lo afferma Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda, commentando la norma inserita nella legge di bilancio 2026. “Si tratta di uno strumento che negli anni ha sostenuto concretamente le imprese nel mantenere in Italia le funzioni creative e di sviluppo prodotto, elementi centrali del valore del Made in Italy. Design, stile e sviluppo sono elementi strutturali della competitività della nostra filiera e contribuiscono a mantenere nel Paese competenze strategiche e occupazione qualificata”, aggiunge Ceolini , sottolineando come il settore stia affrontando una fase di rallentamento della domanda e di crescente competizione internazionale. “Ringraziamo il Governo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le forze di opposizione per aver sostenuto questa scelta politica e confidiamo che nei prossimi passaggi si possa lavorare a un rafforzamento e a una maggiore stabilità della misura, assicurandone maggiore continuità e capacità di accompagnare le imprese in una fase di trasformazione e forte pressione competitiva”, conclude.