“C’era una volta…” celebra 25 anni: al via la nuova edizione del format tv dedicato alle fiabe di Basile

Torna “C’era una volta…”, il format televisivo di Tele Club Italia dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che coinvolge le scuole secondarie di primo grado del territorio campano. Sono nove gli istituti selezionati per la 25esima edizione, presentata all’HUB di Palazzo Palumbo nell’ambito della rassegna “Un mese col Basile”. In oltre vent’anni il progetto ha coinvolto più di 15mila studenti, affermandosi come esperienza culturale e formativa di riferimento a livello regionale.

Il programma è stato ideato nel 2001 da Anna Oranges ed è condotto sin dalla prima edizione da Carmen Cadalt, che ne è anche autrice. Prodotto da Tele Club Italia con l’editore Giovanni Francesco Russo, “C’era una volta…” ha saputo coniugare televisione, scuola e tradizione letteraria, trasformando “Lo Cunto de li Cunti” in un’esperienza educativa dinamica e coinvolgente.

Alla presentazione sono intervenuti Fabio Santoro, direttore del Centro Commerciale Grande Sud, che sostiene e finanzia l’iniziativa ospitando registrazioni e finale; gli assessori Marco Sepe (Cultura) e Caterina Pennacchio (Pubblica Istruzione), la presidente della III Commissione Ilaria Fasano e il presidente della Fondazione Basile Emmanuele Coppola. L’assessore Sepe ha ribadito l’urgenza di dare al più presto una casa stabile al Basile, come segnale concreto di valorizzazione culturale per l’intero territorio.

Alla scuola vincitrice sarà assegnato il Premio “C’era una volta…”, pari a 1.000 euro in libri per la biblioteca scolastica. Torna inoltre il concorso “Una fiaba per C’era una volta…”, realizzato grazie al sostegno del Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale, che finanzia una borsa di studio di 500 euro per lo studente autore della migliore fiaba originale. Un’iniziativa fortemente sostenuta dalla presidente Gaetana Cuccurese, che ha sottolineato il valore educativo e sociale del progetto a favore delle nuove generazioni.