Cerba HealthCare Italia acquisisce il gruppo Basile di Napoli

Cerba HealthCare Italia acquisisce il gruppo societario a cui fa capo il Centro Diagnostico Basile di Napoli. La sede italiana dell’organizzazione internazionale Cerba HealthCare prosegue così il proprio piano di espansione che l’ha resa rapidamente un primario operatore su scala nazionale nella diagnostica ambulatoriale e nelle analisi cliniche. “Sara’ il nostro secondo hub italiano e lo sarà in continuità con la guida pluridecenennale di Eugenio Basile, anima del gruppo, afferma Stefano Massaro, Ceo di Cerba HealthCare Italia. Dopo la creazione di un polo sanitario in Lombardia e Piemonte, con 12 centri medici e 27 centri prelievo, ‘l’acquisizione della struttura campana ci permette di essere presenti anche nel centro e nel sud Italia. Dal centro Basile, realtà di altissimo livello e tradizione, partiamo per dare vita a un nuovo progetto di aggregazioni territoriali’. La strategia di Cerba HeathCare Italia e’ infatti quella di ‘integrare un numero sempre maggiore di strutture sanitarie con l’obiettivo di valorizzare le capacita’ e la tradizione espresse da un dato territorio grazie all’impulso innovativo di Cerba HealthCare, gruppo consolidato a livello internazionale, forte di un centro di ricerca di statura mondiale e di un know-how all’avanguardia’, spiega il Ceo. Una strategia che ha permesso a Cerba HealthCare Italia di crescere di sette volte in soli quattro anni. Il Centro Diagnostico Basile di Napoli, con alle spalle più di 60 anni di storia, e’ stato fondato nel 1957 da Augusto Basile, specialista in Patologia clinica dedicato alla medicina di laboratorio. In seguito all’acquisizione, Eugenio Basile rimane alla guida del centro Basile come membro del Consiglio di amministrazione e Direttore operativo.