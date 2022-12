Cerca minerali in una grotta, geologo muore travolto da una lastra di roccia

E’ un geologo di 56 anni, appassionato ricercatore che abitava a Mandello del Lario (Lecco), l’uomo travolto e ucciso da una lastra di roccia in una grotta a Colico, sul ramo lecchese del Lago di Como. La grotta si trova in frazione Olgiasca, non lontano dalla nota Abbazia di Piona. Non avendo più notizie dell’uomo, i familiari hanno dato l’allarme, nella speranza che fosse rimasto solo incastrato nel cunicolo. Nella grotta invece, il ricercatore era stato travolto da un pesante lastrone di materiale roccioso e lo schiacciamento si è purtroppo rivelato fatale. L’uomo, si legge in una nota d’agenzia, era entrato nella grotta per cercare dei minerali. Per recuperarlo, due volontari si sono calati a un paio di metri dalla superficie; hanno lavorato utilizzando degli speciali cuscini pneumatici, che consentono di sollevare e spostare pesi di notevole entità. Le condizioni e la franosità dell’imbocco hanno imposto estrema cautela. Una volta allontanato il lastrone a sufficienza, si è provveduto a imbragare l’uomo, poi imbarellato e trasportato su barella portantina fino all’ambulanza per le procedure di carattere medico-legale.