Cercasi startup che favorisca l’inclusione. Borsa di studio Stefano Riccio, il bando scade il 1° agosto

C’è tempo fino al 1° agosto per candidarsi alla borsa di studio “Stefano Riccio – Una start up per un sorriso” messa a disposizione dall’Associazione Made in Earth Onlus e dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

La borsa di studio del valore di € 1.000 è finalizzata alla realizzazione di una Start-Up attiva sui temi dell’inclusione, della cultura e della sostenibilità ed è dedicata alla memoria di Stefano Riccio, consulente d’impresa e fondatore di Made in Hearth Onlus.

Possono partecipare al bando gruppi composti da 3-5 persone. La maggioranza del gruppo (ossia più del 50% dei componenti) deve essere composta da studenti iscritti ai Corsi di Studio triennali, magistrali e di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, in regola in gli adempimenti amministrativi. La restante componente del gruppo può essere costituita da soggetti esterni all’Ateneo, studenti e non.

Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è entro le ore 12 del 1° agosto 2021:potrà essere inviata, all’indirizzo mail madeinearth@unior.it, la documentazione richiesta che dovrà includere un business plan (seguendo il format predisposto dall’Università L’Orientale), una presentazione powerpoint e un video che illustri l’idea imprenditoriale.

È possibile scaricare il Bando e gli Allegati sul sito dell’Università L’Orientale, nella sezione “News” di www.unior.it/.

La valutazione delle candidature pervenute sarà affidata al giudizio di una giuria formata da esperti accademici e non, individuata dall’Onlus Made in Earth di concerto con l’Università L’Orientale.

L’Associazione Made in Earth Onlus è un’organizzazione senza scopo di lucro che, dal 2015, si occupa di ricerca, studio e progettazione di piani di sviluppo socio/economico e abitativo, realizza progetti umanitari per comunità disagiate in partenariato con altre organizzazioni internazionali.

Stefano Riccio, fondatore dell’Onlus ha sempre creduto nel territorio campano e nei giovani che lo popolano. La borsa di studio in sua memoria vuole essere uno stimolo per i ragazzi della comunità accademica a divenire fonte e modello di uno sviluppo autogenerante, artefici del proprio lavoro ma anche di quello degli altri, impegnandosi nella realizzazione di idee imprenditoriali dedicate allo sviluppo dei territori.