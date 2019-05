I cercatori di bisogni nello spazio “Ba”

Lo spazio ‘Ba’ come descritto mel mio precedente blog separa i bisogni dai desideri incontrollati. Questi ultimi sono un incentivo alla produzione di una crescente varietà di beni e servizi che mettono in difficoltà le persone. Una società ad opzioni multiple (Gross, 1994) fa sorgere interrogativi del tipo ‘ho scelto bene?’, ‘ho perso un’opzione migliore?’. È un assillo ricorrente che finisce col prevalere sul piacere di trovarsi di fronte a un’ampia gamma di scelte.

L’enfasi posta sui bisogni che conciliano l’interesse personale con il bene comune dà origine a innovazioni che generano ricchezza diffusa, con merci, trasporti, comunicazioni e utenze migliori e meno costosi, nonché una produttività sostenibile nel tempo. L’una e l’altra danno accesso ad esperienze inedite che potenziano la mente umana. Nello spazio ‘Ba’ i cercatori di bisogni si muovono dai bisogni di base (cibo, acqua, sicurezza personale, et cetera) per salire verso quelli psicologici (quali amicizia e fiducia nel prossimo) e di auto-realizzazione (per esempio, mediante attività creative frutto di collaborazione). Essi individuano nicchie entro cui sperimentare, per poi erogare, prodotti e servizi personalizzati, e avviare processi di democratizzazione dei consumi e della produzione che segnano la nascita dell’economia della condivisione tesa a trasformare tanto profondamente i mercati da avere un impatto radicale sui comportamenti delle persone.

