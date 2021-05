Ceretta e cura delle sopracciglia anche per l’uomo. A Napoli Florio lancia Aesthetics for man

New mission d’impresa per Ciro Florio, “il mago dell’estetica” di origini partenopee noto nello show-biz nazionale, il quale celebra il ritorno alla normalità, dopo il lungo periodo di oscurità dovuto alla pandemia. ”La cura della propria immagine non è più un’esigenza esclusivamente femminile – spiega Florio – e volendo lanciare qualcosa di nuovo e ho ideato un format che prevede l’allestimento di uno spazio “Ciro Florio, Aesthetics for man” nei saloni da uomo più esclusivi, dove accogliere i clienti che desiderano migliorare il proprio aspetto fisico”. “L’uomo di oggi – continua Florio – ha modificato il suo rapporto con l’estetica, e si sottopone sempre più spesso a trattamenti di bellezza come la cura delle sopracciglia e l’abbronzatura artificiale. Sulla base di questo cambio di tendenza, abbiamo pensato di proporre servizi destinati solitamente alle donne come la ceretta, il manicure, la pulizia del viso, prevedendo una linea di trattamenti all’avanguardia per la cura del volto con l’utilizzo di creme a base di acido ialuronico a basso peso molecolare e prodotti anti-age con fattore di crescita”.

Count-down dunque per l’opening del primo spazio “Ciro Florio aesthetics for man” che si terrà lunedì 31 maggio a partire dalle ore 18 all’interno di “Innovative hair”, la nuova struttura di Mario Fascia, hair stylist di successo da olre 20 anni. Che si estende in una superficie di circa 80 mq dedicata interamente alla cura della bellezza al maschile, a Portici in Corso Garibaldi 356.