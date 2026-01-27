Cerimonia al Parlamento europeo per le vittime dell’Olocausto

La cantante Noa: È tempo di umanizzare tutti, ovunque

Bruxelles, 27 gen. (askanews) – Per celebrare il Giorno della Memoria dell’Olocausto, i membri del Parlamento europeo hanno osservato un minuto di silenzio in Aula a Bruxelles. Hanno anche ascoltato musica basata sulla preghiera ebraica e la testimonianza della sopravvissuta all’Olocausto Tatiana Bucci. “Conosciamo tutti i risultati della disumanizzazione. È tempo di umanizzare, di umanizzare tutti, ovunque”, ha affermato la cantante israelo-americana Noa in un discorso.