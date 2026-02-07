Cerimonia di apertura, Vanier: sensazioni molto positive

Il CEO della Fondazione MiCo 2026: grande motivo di orgoglio

Milano, 7 feb. (askanews) – “È stato un momento molto atteso per un Comitato organizzatore, perché è una grande sfida operativa, ma poi vogliamo dare un messaggio a tutto il mondo su che cos’è il nostro Paese e quella è una vetrina fantastica. Insomma, riusciti a fare le due cose insieme, ottime operazioni, l’ha detto anche il CIO. E comunque è una cerimonia che mi sembra sia piaciuta e sia piaciuta a tanti, poi io sono di parte per cui faccio fatica a me è piaciuta molto, mi ha emozionato, ma in generale le sensazioni sono molto positive”. Lo ha detto, commentando la Cerimonia di apertura dei Giochi invernali, Andrea Varnier CEO della Fondazione Milano Cortina.”A noi risulta che sia la Cerimonia di apertura olimpica, invernale ovviamente, con il maggior numero di biglietti venduti – ha aggiunto – perché abbiamo superato i 61mila biglietti venduti, le presenze allo stadio erano molte di più, perché ovviamente c’erano anche i dignitari, tantissimi, e poi abbiamo avuto tutte le presenze nelle varie località, per cui che ammontano più o meno circa altre 10mila persone, quindi diciamo un numero assolutamente straordinario per un’edizione invernale e questo è un grande motivo di orgoglio”.