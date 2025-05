Cerimonia per commemorare i 40 anni dalla strage dell’Heysel

I testimoni: non si può dimenticare

Bruxelles, 29 mag. (askanews) – Per non dimenticare, a Bruxelles si è tenurta una cerimonia per commemorare i 40 anni dalla tragedia dell’Heysel, quando gli scontri tra tifosi del Liverpool e della Juventus durante la finale di Coppa dei Campioni causarono la morte di 39 persone. Gianluca Pessotto, ex giocatore del club italiano, ha letto i nomi delle vittime, prima di un minuto di silenzio. “In questi 40 anni è rimasto impresso nella mente, non si può dimenticare”, dice Gino Sagaria, testimone della tragedia. Poi l’intervento dell’ambasciatrice italiana Federica Favi.